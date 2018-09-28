У Сумах - спалах менінгіту: до школи не з’явився цілий клас (відео)

Усі діти перебувають у стані середньої важкості.

У Сумах на менінгіт захворіли одразу десятеро підлітків. Усі з різних шкіл, їхній стан середньої важкості.

Серед батьків почалась паніка. В одній із шкіл, де з менінгітом шпиталізували одразу двох учнів, на заняття не з’явився цілий клас, йдеться в сюжеті ТСН.

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Втім медики заспокоюють: важких випадків чи ускладнень немає, дітей вже готуються перевести з реанімації до звичайного відділення. Про спалах інфекції, стверджують, теж не йдеться: це сезонне зростання захворюваності, його спостерігають кожні п'ять років.

За попередніми висновками, збудником хвороби став ентеровірус, який у дітей зі слабким імунітетом і спровокував менінгіт.

"Це не менінгококовий менінгіт, це не менінгококова інфекція, яка потребує впровадження карантинних заходів. Всі 10 дітей, які перебувають у стаціонарі – з різних навчальних закладів. Така ситуація не може трактуватися як спалах інфекції, а є спородичні випадки, які спостерігаються під час сезонності цього захворювання", - повідомила заступник головного лікаря Сумської дитячої клінічної лікарні ім. Святої Зінаїди Вікторія Бугаєнко.

Раніше повідомлялося про спалах менінгіту на Закарпатті. 8-річна дівчинка померла в лікарні, її брат - у реанімації.