На Закарпатті - спалах менінгіту: померла дитина, в селі оголошено карантин (відео)

Зараз під наглядом лікарів дев'ятеро дітей і жінка.

На Закарпатті зафіксували спалах менінгіту. 8-річна дівчинка померла в лікарні, її брат - у реанімації.

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Перших хворих на менінгіт шпиталізували до обласної інфекційної лікарні ще тиждень тому - привезли їх із села Порошкове. Зараз під наглядом лікарів дев'ятеро дітей і жінка. У восьми з них діагноз підтвердили, ще двоє мають ознаки захворювання і були в контакті з хворими. Усі називають себе ромами-волохами, проживають у селі компактно, йдеться в сюжеті ТСН.

Аби не допустити появи нових хворих, місцеву школу і дитсадок закрили на 10-денний карантин. Упродовж останніх двох днів нових випадків не зафіксували. Проте інкубаційний період недуги - 10 днів, тому медики не припиняють щоденні огляди в селі.

"Проводяться подвірні обходи з лікувальною сіткою із вимірюванням температур і кого потрібно – бактеріально обстежуть. Уже багато не буде, якщо будуть знайдені, скоріш за все – носії інфекції", - каже головний лікар Закарпатської обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк.