У Дніпрі волонтери оголосили "війну" за проїзд до лікарні (відео)
18:29, 23 листопада 2018Новини регіонів
234 0
Волонтери вийшли виборювати проїзд для рятувальних бригад із пензлем у руках.
У Дніпрі волонтери вийшли на акцію, аби вибороти проїзд до лікарні швидким
У Дніпрі волонтери вийшли на акцію, щоб вибороти "швидким" проїзд до лікарні.
У місті триває боротьба за паркувальні місця біля обласної дитячої лікарні, йдеться в сюжеті ТСН.
Читайте такожМасове отруєння в школі Дніпра: причиною стала брудна вода
Зазначається, що приватний транспорт не дає "швидким" оперативно доправляти тяжких пацієнтів до приймального відділення.
З проханням вгамувати порушників лікарі звернулись до поліції. Водночас, волонтери вийшли виборювати проїзд для рятувальних бригад із пензлем у руках.
Раніше пораненого на Донеччині військового санавіацією доправили до дніпровської обласної лікарні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter