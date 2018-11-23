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У Дніпрі волонтери оголосили "війну" за проїзд до лікарні (відео)

18:29, 23 листопада 2018
Новини регіонів
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У місті триває боротьба за паркувальні місця біля обласної дитячої лікарні, йдеться в сюжеті ТСН.

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Зазначається, що приватний транспорт не дає "швидким" оперативно доправляти тяжких пацієнтів до приймального відділення.

З проханням вгамувати порушників лікарі звернулись до поліції. Водночас, волонтери вийшли виборювати проїзд для рятувальних бригад із пензлем у руках. 

Раніше пораненого на Донеччині військового санавіацією доправили до дніпровської обласної лікарні.

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Теги: #Дніпро#волонтери#лікарня