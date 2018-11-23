У Дніпрі волонтери оголосили "війну" за проїзд до лікарні (відео)

Волонтери вийшли виборювати проїзд для рятувальних бригад із пензлем у руках.

У Дніпрі волонтери вийшли на акцію, щоб вибороти "швидким" проїзд до лікарні.

У місті триває боротьба за паркувальні місця біля обласної дитячої лікарні, йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожМасове отруєння в школі Дніпра: причиною стала брудна вода

Зазначається, що приватний транспорт не дає "швидким" оперативно доправляти тяжких пацієнтів до приймального відділення.

З проханням вгамувати порушників лікарі звернулись до поліції. Водночас, волонтери вийшли виборювати проїзд для рятувальних бригад із пензлем у руках.

Раніше пораненого на Донеччині військового санавіацією доправили до дніпровської обласної лікарні.