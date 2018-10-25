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До лікарні Дніпра санавіацією доправили "тяжкого" військового з Донбасу (відео)

10:32, 25 жовтня 2018
Новини регіонів
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Сталося це напередодні ввечері. Боєць був у тяжкому стані, дихання підтримували апаратом штучної вентиляції легень, йдеться у сюжеті ТСН.

Проте нині вже прогнози лікарів втішні. Тим часом бойовики б'ють по позиціях українських військових із мінометів та гранатометів. 

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня у Київському військовому госпіталі помер тяжкопоранений боєць АТО, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади  Юліан Циганко. 

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Теги: #Дніпро#лікарня#поранення