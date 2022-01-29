Гвинтокрил Airbus Helicopters Н-145 доправив мешканку міста Мостиська (Львівска обл.) до Львівської міської дитячої клінічної лікарні.

Сьогодні, 29 січня, гвинтокрил МВС Airbus Helicopters Н-145 доправив до Львівської міської дитячої клінічної лікарні 4-річну мешканку міста Мостиська Яворівського району з діагнозом "судомний синдром".

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Зазначається, що рятувальну місію здійснили фахівці Центру авіаційного забезпечення Національної поліції України й Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у рамках спільного проекту Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров’я України.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня 2021 року Кабінет міністрів підтримав спільну ініціативу Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров’я про створення єдиного аеромедичного простору, який передбачатиме запровадження системи аеромедичної евакуації та авіаційне транспортування анатомічних матеріалів реципієнтів.

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