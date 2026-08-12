Правозахисники закликають Конгрес США заблокувати передачу Україні снарядів з Туреччини

Україна і Туреччина домовились про передачу Збройним силам України 70 балістичних ракет ATACMS, 2 тис 524 некеровані реактивні снаряди M26 і 47 тисяч касетних артилерійських снарядів M509A1.

Правозахисники виступили проти передачі Україні застарілих снарядів зі складів Туреччини. Вони занепокоєні тим, що стара зброя є неточною і нібито може "завдати шкоди" цивільним. Про це йдеться у заяві міжнародної неурядової правозахисної організації Human Rights Watch.

Зокрема, правозахисники вважають, що Конгресу США слід заблокувати запит Туреччини на отримання дозволу для передачі Україні десятків тисяч припасів, ракет і артилерійських снарядів з касетними боєголовками, які десятиліттями зберігались на турецьких складах.

Ці види озброєння мають понад 10 мільйонів вибухових суббоєприпасів і спочатку частково вироблялися в Туреччині на основі американських ліцензій від 1987 року.

Відео дня

Основну частину запиту Туреччини щодо передачі зброї Україні складають види артилерійських снарядів, які були зняті з озброєння США в 1994 році, коли перестали застосовуватися гаубиці, з яких вистрілювали ті снаряди.

Як заявила заступниця директора Human Rights Watch у Вашингтоні Ніколь Віддерсгайм, відправлення застарілих касетних снарядів у зону конфлікту створюватиме "гуманітарний тягар" для цивільних, і наслідки цього трагічно передбачувані.

Віддерсгайм додала, що вплив на цивільних цих неточних і ненадійних снарядів, яким вже понад 30 років, спонукав 112 країн заборонити таку зброю шляхом приєднання до міжнародної Конвенції про касетні боєприпаси.

"Ці типи касетних снарядів сумно відомі тим, що не уражають їхні цілі і заподіюють шкоду цивільним. Вони ніколи не повинні застосовуватися. Конгрес досі може зупинити цю недалекоглядну і небезпечну передачу", - наголосила Віддерсгайм.

Закупівля зброї у Туреччини

Як повідомляв УНІАН, в офіційному протоколі роботи Конгресу США від 6 серпня йшлося про те, що Туреччина продала Україні 70 балістичних ракет M39 ATACMS та 12 реактивних систем залпового вогню M270 (гусенична версія "Хаймарса"), а також десятки тисяч касетних боєприпасів.

Дозвіл на перепродаж цих озброєнь видав Державний департампент США. Початково вартість цього озброєння становила 255,9 млн доларів, але скільки заплатила за ці види зброї України, не уточнювалося.

Безпосередні поставки планують розпочати одразу після завершення формальних процедур погодження перепродажу з Конгресом.

Як сказано у звіті, Туреччина продає Україні 2524 некеровані реактивні снаряди M26 калібром 227-мм із касетними бойовими частинами DPICM (запускаються з "Хаймарса" або M270), а також 47 тисяч касетних артилерійських снарядів M509A1 калібру 203 мм, які підходять зокрема для самохідних гармат 2С7 "Пион" радянського виробництва.

Вас також можуть зацікавити новини: