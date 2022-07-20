Бубонна чума є найпоширенішою формою людської чуми і найменш важкою.

На північному заході Китаю виявили перший у цьому році випадок зараження бубонною чумою.

Як повідомляє Reuters, випадок зафіксували у міському окрузі Іньчуань у Нінся-Хуейському автономному районі.

Зазначається, що пацієнт повернувся з автономного району Внутрішня Монголія на півночі країни. Влада району швидко відреагувала на випадок, оголосивши про ситуацію IV рівня для запобігання чумі та боротьби з нею.

За даними Національної комісії з охорони здоров’я, кількість випадків інфікування людини чумою, високоінфекційною та важкою хворобою у Китаї низька. У 2021 році зареєстрували лише один нелетальний випадок, а у 2020 році було чотири пацієнти, троє з яких померли.

Що таке бубонна чума

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, бубонна чума є найпоширенішою формою людської чуми та найменш важкою.

Переносником захворювання є блохи, які живуть на диких гризунах. Збудник потрапляє в кров і рухається до лімфатичного вузла, де починає розмножуватися. Такі лімфатичні вузли набрякають, болять і називаються "бубонами".

Інкубаційний період хвороби становить до 7 діб. За цей час з'являються симптоми:

раптове підвищення температури;

озноб;

головний біль і ломота в тілі;

слабкість;

нудота та блювота.

Хворобу підтверджують завдяки лабораторному дослідженню гною з бубон, зразка крові або мокротиння.

Як повідомляв УНІАН, у 2020 році у Росії на популярному курорті виявили спалах чуми.

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