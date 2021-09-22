Представник охорони здоров’я повідомив, що нині у жінки "спостерігаються серйозні симптоми".

У США жінці зі штату Вайомінг діагностували легеневу чуму - рідкісне захворювання, яким вона, ймовірно, заразилася від своїх домашніх кішок.

Як пише НВ, представники охорони здоров’я країни оголосили, що вони виявили "рідкісний, але серйозний" випадок чуми у людини, що проживає в північному окрузі Фрімонт, штат Вайомінг.

У заяві Міністерства охорони здоров’я штату йдеться, що ця жінка заразилася хворобою внаслідок "контакту з хворими домашніми кішками".

За даними медиків, чума, що викликається бактерією Yersinia pestis, можливо, найбільш відома тим, що викликала Чорну смерть в Європі в 1300-х роках. Інфекція як і раніше зустрічається в усьому світі, але досить рідко.

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За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC), у Сполучених Штатах щорічно трапляється в середньому близько семи випадків чуми.

У заяві йдеться, що випадок жінки став 7 випадком захворювання на чуму серед людей у ​​штаті з 1978 року і першим зареєстрованим випадком з 2008 року.

Люди можуть заразитися чумою через укуси бліх або контакт з інфікованими тваринами, їхніми тканинами або рідинами організму.

Випадок жінки особливо незвичайний, тому що вона була інфікована легеневою чумою, найрідкіснішою і найсерйознішою формою хвороби. CDC заявляє, що це також єдина форма захворювання, яка може передаватися від людини до людини.

Як наголосили у відомстві, кішки "дуже сприйнятливі" до чуми і є відомим джерелом інфекцій у людей. Кішки з легеневою чумою "можуть становити значну небезпеку чуми для власників, ветеринарів та інших осіб, які мають справу з цими тваринами", - йдеться в повідомленні CDC.

Чуму можна лікувати антибіотиками, але раннє лікування важливе, щоб уникнути серйозних ускладнень, включаючи смерть.

Департамент охорони здоров’я штату Вайомінг не надав додаткових відомостей про пацієнтку або її поточний стан. Представник охорони здоров’я повідомив журналістам у приватній бесіді, що нині у жінки "спостерігаються серйозні симптоми".

Наразі медики повідомляють людей, які контактували з пацієнткою, щоб вони могли отримати антибіотики "після контакту", щоб запобігти хворобі.

Нагадаємо, як писав УНІАН, раніше на популярному гірському курорті в Росії - плато Укок - виявили осередок чуми.

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Автор: Віолетта Орлова