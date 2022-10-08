Чоловік втратив ногу, коли у блокпост українських військових прилетіло дві російські ракети.

Львівські Львові лікарі поставили "на ноги" чоловіка, який не міг ходити протягом 7 місяців.

Про це повідомляють у Першому медичному об'єднанні Львова.

Там зазначили, що протез для 48-річного Олега Горділея виготовили і встановили у Національному реабілітаційному центрі "Незламні" всього за 4 години. Нову для України технологію застосували фахівці з Hangers Clinic у США.

Відео дня

Чоловік втратив ногу на другий день повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Це було 25 лютого у Херсоні під час обстрілу Антонівського мосту. Чоловік зупинився біля блокпосту українських військових, коли туди прилетіло дві російські ракети", – розповіли історію чоловіка у медики.

Тоді автомобіль Олега згорів вщент, а йому самому перебило ноги внаслідок "прильотів". Медикам не вдалося врятувати праву кінцівку, проте вони досі борються за ліву. Уже восьмий місяць нога чоловіка нерухома. Через це Олег навіть не міг ставати на милиці. Побут для нього був нестерпним, розповіли лікарі.

Встати "на ноги" чоловікові допоміг Тодд Стоун – відомий протезист із 35-річним досвідом, який протезує не лише дорослих, але й дітей. Зараз Стоун приїхав в Україну з технологією швидкого протезування, аби спеціалісти Центру "Незламні" змогли допомогти якомога більшій кількості людей.

"Вони зустрілися у Львові. Перший – мріяв знову ходити. Другий – поставив на ноги тисячі людей по всьому світі. Але, коли виготовив протез Олегу, заплакав", – сказали у Першому медоб'єднанні.

Протезування в Україні

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 1 жовтня оголосив, що в Україні спростять отримання протезів та реабілітаційних послуг. Зокрема, у лікарнях створять мультидисциплінарні реабілітаційні команди, щоб розпочати підготовку до протезування на ранньому етапі.

Внаслідок російських обстрілів багато цивільних втрачають кінцівки. Українців на лікування і протезування беруть інші країни, зокрема США і країни ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини: