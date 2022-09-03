Наразі дівчинка під наглядом лікарів вчиться керувати протезом.

У США поставили унікальний протез 9-річній Олександрі Філіпчук, яка отримала поранення і втратила руку під час російської окупації Бучі.

За допомогою нього дівчинка фактично отримала нову руку, адже вона тепер може знову згинати пальці, розповіла перша леді Олена Зеленська.

"Тепер Саші потрібно навчитися керувати протезом. Але я впевнена: вона впорається", - прокоментувала перша леді.

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Протез з назвою TrueLimb є найлегшим у світі – це унікальна розробка клініки у Нью-Йорку Unlimited Tomorrow, яка надала його безкоштовно.

Дівчинка з мамою вимушені були ховатись від окупантів у Бучі, саме там вона отримала поранення під час обстрілу окупантів.

У серпні її відправили на протезування до США, де в межах ініціативи Unlimited Tomorrow Global Initiative їй безкоштовно надали протез.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня дружина президента України Олена Зеленська показала 11-річну дівчинку Яну, яка втратила обидві ноги та вчиться ходити на протезах. Дитина потрапила під обстріл окупантів на залізничному вокзалі під час евакуації з Краматорська.

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