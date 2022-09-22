На сьогодні в Україні пошкоджено 881 об’єкт закладів охорони здоров’я, 139 повністю зруйновані.

Лікарі на тимчасово окупованих територіях України отримують зарплати в повному обсязі, адже продовжують надавати послуги нашим громадянам.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко в ефірі інформаційного телемарафону.

"За результатами 9 місяців бачимо, що середня зарплатня зросла на понад 30% порівняно з минулим роком: зараз середня (зарплатня - УНІАН) у лікарів 24 тис. грн, у середнього медичного персоналу - 16 тис. Так само і на окупованих територіях, ми оплачуємо нашим лікарям зарплату, бо вони так само надають послуги нашим громадянам", - сказав заступник міністра.

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За словами Яременка, міністерство знаходиться на постійному контакті з керівниками закладів охорони здоров’я з тимчасово окупованих територій.

"На сьогодні ми маємо розуміння, що в частині закладів є залишки (ліків – УНІАН), сформовані у січні-лютому. На жаль, ситуація постійно погіршується, адже доступу до препаратів немає. Однак, як тільки територія стає деокупованою, ми відразу направляємо гуманітарні конвої, щоб в лікарні були всі необхідні препарати", - зазначив він.

Також Яременко повідомив, що загалом по країні на сьогодні пошкоджено 881 об’єкт закладів охорони здоров’я, 139 повністю зруйновані.

"Де повністю зруйновані лікарні, ми встановлюємо пересувні амбулаторії та польові шпиталі. Як тільки йде деокупація, одразу направляємо туди ліки, медичне обладнання необхідне", - сказав заступник міністра.

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