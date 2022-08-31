Препарати поєднують в собі оригінальну вакцину з вакциною, націленою на підвиди коронавірусу.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США дозволило використання оновлених вакцин від коронавірусу виробництва Moderna і Pfizer.

Це перший раз, коли оновлені вакцини проти COVID-19 отримали дозвіл на екстрене використання в США, повідомляє CNN.

Обидва препарати є двовалентними вакцинами, які поєднують в собі оригінальну вакцину компанії з вакциною, націленою на підвиди коронавірусу - BA.4 і BA.5 "Омікрон". Минулого тижня обидві компанії подали заявки до FDA на отримання дозволу на екстрене використання своїх комбінованих вакцин.

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Оновлена вакцина Pfizer - це доза 30 мкг, дозволена людям віком від 12 років. Оновлена вакцина Moderna являє собою дозу 50 мкг, дозволену для людей у віці 18 років і старше.

Щеплення можна робити тільки після того, як вони будуть рекомендовані Центрами США з контролю і профілактики захворювань.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech заявили про початок проміжного дослідження модифікованої вакцини проти COVID-19, яка націлена як на оригінал, так і на підваріант ВА.2 штаму "Омікрон".

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