У МОЗ наголошують, що найкращий захист після двох доз вакцини CoronaVac дають бустерні дози мРНК-вакцини Pfizer або Moderna.

Після базового щеплення вакциною CoronaVac від фармацевтичної компанії Sinovac Biotech можна робити бустерне щеплення також препаратами компаній Moderna та Astrazeneca.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

"Вакцину CoronaVac можна використовувати як для перших двох, так і для додаткової чи бустерної дози, але тільки після базового курсу цією ж вакциною. Крім того, після щеплення вакциною CoronaVac можна застосовувати усі наявні в Україні антиковідні вакцини як для другої, так і для додаткової чи бустерної дози. Вводити вакцину CoronaVac після інших вакцин не рекомендовано",- йдеться у повідомленні.

У МОЗ наголошують, що найкращий захист після двох доз вакцини CoronaVac дають бустерні дози мРНК-вакцини Pfizer або Moderna.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня Україна ввела бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для усіх охочих вакцинованих віком від 18 років. Раніше у МОЗ рекомендували після базового щеплення вакциною CoronaVac робити бустерне вакциною компанії Pfizer.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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