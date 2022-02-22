Прем'єр також підтвердив, що надалі в країні знімуть усі внутрішні обмеження, запроваджені через COVID-19.

У Великій Британії з 24 лютого скасовують самоізоляцію для людей, у яких підтвердили коронавірус. Згодом планують зняти решту обмежень.

Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон, презентуючи в парламенті оновлену стратегію боротьби з COVID-19, передає ВВС.

"Завдяки зусиллям, які ми як країна вжили за останні 2 роки, тепер ми можемо боротися (з коронавірусом - УНІАН) по-іншому — рухаючись від урядових обмежень до відповідальності кожного", – заявив Джонсон.

Прем'єр також підтвердив, що надалі в країні знімуть усі внутрішні обмеження, запроваджені через COVID-19. Однак він не уточнив, коли саме. Хоча раніше мовилося про кінець лютого 2022 року. Зокрема йде мова про скасування вимоги для вакцинованих і неповнолітніх щодо обов'язкового тестування на COVID-19 протягом 7 днів після контакту з людиною, у якої підтвердили коронавірус.

Крім того, з 1 квітня 2022 року Британія скасовує безплатне тестування на COVID-19 для дорослого населення. Його доведеться робити лише людям похилого віку та вразливим групам.

Після скасування обмежень Британія робитиме ставку на колективний імунітет, пов'язаний із високим рівнем вакцинації населення, а також поширення менш смертоносного штаму Омікрон.

Зазначимо, що станом на 21 лютого у країні вакцинували понад 72% людей. Загалом за час пандемії у Британії виявили 18,7 мільйона хворих на коронавірус. З них 161 тисяча – померли.

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