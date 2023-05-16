Якщо HOPO 14-1 доведе ефективність, то у лікарів з'явиться можливість забезпечити захист від урану і нептунію.

У США вчені почали випробування на людях нового препарату для виведення з організму людини радіоактивних речовин.

Різні дози препарату HOPO 14-1 прийматимуть 40 добровольців, повідомляє Бі-бі-сі. Лікарі будуть стежити за їх станом і появою побічних ефектів. Вчені розраховують, що результати першої фази дослідження будуть в 2024 році.

Як зазначило видання, поки є два препарати, які вводяться уколом, і допомагають при впливі плутонію, америцію або кюрію. Це таблетки йоду.

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Інший препарат - берлінська лазур (гексаціаноферрат калію), що допомагає виводити з людини цезій і талій.

Якщо HOPO 14-1 буде ефективний, то у лікарів з'явиться можливість забезпечити захист від урану і нептунію, які застосовують при створенні так званих "брудних бомб", на додаток до плутонію, америцію і кюрію.

Що таке "брудна бомба"

"Брудна бомба" - зброя, яка містить радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою. Її метою є забруднення території навколо зони вибуху радіоактивним матеріалом. "Брудна бомба" не відноситься до ядерної зброї. Поки випадків застосування "брудної бомби" в історії не зафіксовано.

Розмови про "брудну бомбу"

23 жовтня 2022 року російські пропагандистські ЗМІ почали поширювати інформацію про нібито підготовку Україною теракту із застосуванням "брудної бомби". Вони заявляли, що українська влада нібито поставили перед дослідниками завдання виготовити таку "брудну бомбу".

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