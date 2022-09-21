Учора у Тернополі від коронавірусу померла 78-річна жінка.

У Тернополі відзавтра вводять обов’язковий масковий режим через різкий ріст хворих на COVID-19.

Як повідомили кореспонденту УНІАН e прес-службі міської ради, відповідне рішення сьогодні ухвалив міський штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру.

Зумовлено воно різким ростом кількості хворих на Ковід.

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"Кількість хворих на COVID-19 щотижня зростає на 35–37%, а захворюваність серед дітей та медиків є ще стрімкішою. Тому з 22 вересня у Тернополі буде відновлено обов’язкове носіння масок. Масковий режим буде діяти у місцях масового скупчення людей: громадському транспорті, ТРЦ, магазинах, закладах громадського харчування, закладах культури і мистецтв, релігійних установах", – сказав міський голова Сергій Надал.

Також на засіданні доручено систематично здійснювати щоденну профілактичну дезінфекцію громадського транспорту, задіяного до перевезень пасажирів.

Працівникам закладів освіти рекомендовано приймати самостійно рішення щодо запровадження маскового режиму для дітей віком від 12 років та працівників закладу, беручи до уваги стан захворюваності.

Також у рішення сказано, що представникам духовенства при здійсненні релігійних обрядів слід використовувати одноразовий посуд або засоби для дезінфекції літургійного посуду.

За даними Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб, 20 вересня в області було виявлено 510 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, у Тернополі від Ковіду померла 78-річна жінка.

Раніше повідомлялося, що лікарі відзначають зміни в основних симптомах коронавірусу в 2022 році: якщо раніше здебільшого це було підвищення температури, нежить, кашель, пневмонії, то сьогодні хвороба в легких формах може даватися взнаки розладами кишково-шлункового тракту, а у складних – "бити" по серцево-судинній і судинно-мозкових системах і навіть проявлятись інсультом або інфарктом. І все це можливо на тлі нормальної температури тіла.

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