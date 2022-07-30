Смертельний випадок стався в Іспанії.

В Іспанії зареєстрували першу смерть, пов'язану з мавпячою віспою.

Це вважається першою смертю від цієї хвороби в Європі і лише другою - за межами Африки в поточному спалаху, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що 29 липня Бразилія повідомила про першу смерть від мавпячої віспи за межами Африканського континенту.

Згідно зі звітом Всесвітньої організації охорони здоров'я від 22 липня, у всьому світі зареєстровано всього п'ять смертей, всі в африканському регіоні.

Минулої суботи ВООЗ оголосила швидкий спалах глобальної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я, що є найвищим рівнем небезпеки.

У своєму останньому звіті Міністерство охорони Здоров'я Іспанії повідомило, що в країні було підтверджено 4298 випадків захворювання. З 3750 пацієнтів, про які у нього була інформація, 120 були госпіталізовані, що становить 3,2%, і один помер. Представник МОЗ відмовився повідомити подробиці про загиблого.

Віспа мавп

Віспа мавп - вірус з дволанцюговою ДНК. Такі віруси можуть виправляти свої помилки при відтворенні генетичного матеріалу, але вони менш схильні до мутацій.

Станом на 6 червня 2022 року випадки зараження виявлені у 27 країнах. Вже 10 червня у Польщі підтвердили перший випадок інфікування віспи мавп. Пацієнт перебував на ізоляції в лікарні, з ним провели епідеміологічне опитування.

Вчені прийшли до висновку, що вірус віспи мавп циркулює серед людей з 2018 року. Виявлено дві версії мавпячої віспи серед пацієнтів у США.

26 червня 2022 року в ВООЗ заявили, що спалах мавпячої віспи не є надзвичайною міжнародною ситуацією.

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