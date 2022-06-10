Вилучено медпрепарати майже на три мільйони гривень.

В Одесі уродженка РФ організувала мережу аптек, в яких торгували підробленими ліками і нарковмісними препаратами без рецептів.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Встановлено, що 66-річна уродженка Росії організувала в Одесі роботу закладів охорони здоров'я, в яких торгувала незареєстрованими на території України лікарськими засобами з Білорусі та РФ. Також вона безрецептурно здійснювала відпуск кодеїновмісних лікарських засобів. Деякі установи здійснювали свою діяльність без ліцензії на роздрібну торгівлю.

Як зазначається, до злочинної діяльності жінка залучила фармацевтів, які працювали в її аптеках.

У квартирах фігурантів, аптечних закладах та складському приміщенні правоохоронці провели обшуки. Вилучено нарковмісні препарати, незареєстровані на території України лікарські засоби тощо. В цілому вилучено медпрепаратів на 2,8 млн грн.

Вилучене направлено на експертизу. Вирішується питання про оголошення правопорушникам про підозру за ч. 1 ст. 320 (Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) та ч. 2 ст. 321-1 (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

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