Найбільша кількість нових хворих на коронавірус за добу зафіксована у Києві та Дніпропетровській області.

В Україні за добу виявили 25 062 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 2427 дітей та 665 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 3140 осіб; зафіксовано 297 летальних випадків; одужали 37 432 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 113 396.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 4 783 835 осіб;

одужало – 4 023 033 особи;

летальних випадків – 105 229;

проведено ПЛР-тестувань – 19 477 406.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 3699;

Вінницька область – 523;

Волинська область – 786;

Дніпропетровська область – 2343;

Донецька область – 1523;

Житомирська область – 870;

Закарпатська область – 385;

Запорізька область – 1274;

Івано-Франківська область – 424;

Київська область – 1317;

Кіровоградська область – 414;

Луганська область – 701;

Львівська область – 557;

Миколаївська область – 1120;

Одеська область – 1142;

Полтавська область – 1686;

Рівненська область – 617;

Сумська область – 591;

Тернопільська область – 372;

Харківська область – 767;

Херсонська область – 792;

Хмельницька область – 1173;

Черкаська область – 1323;

Чернівецька область – 294;

Чернігівська область – 369.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

З 14 грудня 2021 року в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову,третю дозу вакцини від коронавірусу.

Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустернудозу вакцини проти COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.