В Україні за добу виявили 25 062 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 2427 дітей та 665 медпрацівників.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 3140 осіб; зафіксовано 297 летальних випадків; одужали 37 432 осіб.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 113 396.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 4 783 835 осіб;
- одужало – 4 023 033 особи;
- летальних випадків – 105 229;
- проведено ПЛР-тестувань – 19 477 406.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 3699;
Вінницька область – 523;
Волинська область – 786;
Дніпропетровська область – 2343;
Донецька область – 1523;
Житомирська область – 870;
Закарпатська область – 385;
Запорізька область – 1274;
Івано-Франківська область – 424;
Київська область – 1317;
Кіровоградська область – 414;
Луганська область – 701;
Львівська область – 557;
Миколаївська область – 1120;
Одеська область – 1142;
Полтавська область – 1686;
Рівненська область – 617;
Сумська область – 591;
Тернопільська область – 372;
Харківська область – 767;
Херсонська область – 792;
Хмельницька область – 1173;
Черкаська область – 1323;
Чернівецька область – 294;
Чернігівська область – 369.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.
Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.
З 14 грудня 2021 року в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову,третю дозу вакцини від коронавірусу.
Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустернудозу вакцини проти COVID-19.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.