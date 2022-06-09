Застосунок із точністю до 20 метрів дозволятиме бачити місцеперебування того, хто здійснив виклик.

В Україні запускають британський застосунок GoodSAM, завдяки якому медики української "екстренки" зможуть отримувати геолокацію пацієнтів та за потреби підтримувати з ним відеозв’язок.

Про це повідомила прес-служба МОЗ в Telegram.

Як мовиться в дописі, за допомогою застосунку медики "екстренки" зможуть з точністю до 20 метрів моніторити місцеперебування того, хто здійснив виклик, навіть якщо ця людина не встановлюватиме застосунок.

Наразі цей додаток впроваджують у регіонах України З його допомогою також можна створити базу волонтерів екстреної меддопомоги та координувати їхню діяльність.

Раніше The New York Times опублікував відеоматеріал про наслідки російських нападів на українські медустанови. Росія демонструє зловісну послідовність, навмисно руйнуючи заклади охорони здоров’я, наголошує видання.

Станом на 9 травня Український центр охорони задокументував 165 випадків пошкодження закладів охорони здоров’я внаслідок російської агресії, в той час, як Всесвітня організація охорони здоров’я виявила щонайменше 200 таких злочинів.

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