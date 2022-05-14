Росія демонструє зловісну послідовність, навмисно руйнуючи заклади охорони здоров’я.

24 лютого, у перший день повномасштабної війни в Україні, внаслідок нападу загарбників на госпіталь у Вугледарі Донецької області загинули четверо людей та ще десятеро отримали поранення. Згодом від ворожого вогню постраждав онкоцентр та дитяча лікарня.

Водночас, атаки на інфраструктуру охорони здоров’я України відбувалися, за деякими даними, щонайменше двічі на день – лікарні, поліклініки, пологові відділення, будинки престарілих тощо, пише The New York Times.

Станом на 9 травня Український центр охорони задокументував 165 випадків пошкодження закладів охорони здоров’я внаслідок російської агресії, в той час, як Всесвітня організація охорони здоров’я виявила щонайменше 200 таких злочинів.

Нове відео, опубліковане The New York Times, показує Павла Ковтонюка, колишнього заступника міністра охорони здоров’я України, який говорить, що ці напади свідчать про один із засобів психологічної війни, який полягає у навмисному спустошенні української системи охорони здоров’я.

Попри те, що для збору доказів військових злочинів росіян знадобляться роки, Ковтонюк стверджує, що жорстокість і цілеспрямованість нападів очевидні.

Варто зауважити, що російський диктатор Путін використовував цю тактику й раніше – наприклад, під час чеченської війни, коли він також атакував пологові будинки та інші медичні заклади.

За даними міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, на відновлення лікарень, зруйнованих під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, потрібно 32 млрд гривень. Мовиться не просто про відбудову, а системний підхід для побудови госпітальних округів на рівні областей з відповідним рівнем оснащення та обладнанням.

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