Єнотовидний собака - екзотична тварина, якою торгували на ринку Уханя, звідки почалася пандемія.

Джерелом появи коронавірусу міг бути єнотовидний собака. Ними торгували на ринку в китайському Ухані, де почався перший спалах епідемії. Таких висновків дійшла міжнародна група експертів з вірусів, пише The New York Times.

Вчені вивчили генетичні проби, взяті на ринку і навколо нього в перші тижні після початку епідемії. На той час тварин з ринку вже прибрали, але дослідники взяли мазки зі стін, підлог, металевих кліток і візків, які часто використовували для перевезення тварин.

Позитивний результат на коронавірус дали ті мазки, в яких був присутній генетичний матеріал єнотовидного собаки. Щоправда, вчені визнають, що це саме по собі не доводить, що саме ці собаки були джерелом вірусу.

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"Інша тварина могла передати вірус людям, або хтось, заражений вірусом, міг передати вірус єнотовидному собаці", - кажуть вчені.

Однак аналізи показали, що єнотовидні собаки, ймовірно, є частиною того сценарію, в рамках якого вірус перейшов від дикої тварини до людини.

Видання зазначає, що китайські вчені ще рік тому опублікували своє дослідження за тими ж зразками з ринку в Ухані. Але вони дійшли висновку, що сліди вірусу в пробах з'явилися від інфікованих людей, які робили покупки або працювали на ринку, а не від тварин.

Походження коронавірусу - що відомо

Наприкінці лютого вже давно стихлі дебати про походження коронавірусу спалахнули з новою силою, коли Міністерство енергетики США подало в Білий Дім і Конгрес новий звіт, де причиною появи вірусу було названо витік з китайської біолабораторії.

З цими висновками згодні і експерти ФБР. Глава відомства Крістофер Рей зазначив, що китайська влада всіляко перешкоджає проведенню об'єктивного розслідування.

Однак в США є ще чотири державних агентства, які навпаки схиляються до природного походження вірусу. При цьому ВООЗ і зовсім заявила, що офіційне розслідування причин появи коронавірусу "зайшло в глухий кут".

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