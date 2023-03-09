У світу досі немає чіткої відповіді на питання про походження коронавірусу.

У США спецкомітет Конгресу почав слухання з питання про походження коронавірусу.

У спецкомітеті виступив екс-керівник Центру з контролю і профілактики захворювань доктор Роберт Редфілд. Він є прихильником версії про лабораторне походження COVID-19, передає Бі-бі-сі. Він зазначив, що у версії природного походження коронавірусу досі немає наукового пояснення.

На думку про неприродне походження коронавірусу навело те, що коронавірус пішов з ринку в Ухані, який знаходиться близько від Інституту вірусології, де в той час вивчали коронавірус. Як прокоментував Редфілд, там якраз і проводилися ті самі дослідження.

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При цьому, як зазначив професор Девід Робертсон з Університету Глазго, природне походження коронавірусу все ж залишається однією з найбільш правдоподібних версій.

Суперечки про походження коронавірусу

Встановити джерело коронавірусу намагалися фахівці ВООЗ ще у 2021 році. Однак Китай відмовив їм у наданні базових даних та інформації про нульового пацієнта. Саме тоді зародилися підозри про те, що коронавірус з'явився з китайської лабораторії.

15 лютого цього року ВООЗ визнала, що розслідування про проходження коронавирусу "зайшло в глухий кут".

1 березня директор ФБР Крістофер Рей заявив, що пандемія COVID-19, ймовірно, сталася через витік цього вірусу з лабораторії в китайському Ухані.

При цьому провідні наукові фахівці зазначили, що насправді немає ніяких нових доказів, що підтверджують здогад про лабораторне походження COVID-19.

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