Очільник МОЗ зазначив, що через рік-два збільшиться кількість випадків онкологічних та серцево-судинних захворювань.

Українці старішають на 10-15 років через психоемоційний тиск, викликаний війною, через що значно "молодшають" захворювання.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, зараз в Україні відбувається найбільш інформатизована війна з усіх часів, оскільки люди практично в прямому ефірі бачать жахливі наслідки війни, яка триває.

"За попередніми прорахунками і дослідженнями, такої тривалості вплив на психоемоційний стан людей призводить до того, що вони біологічно старішають на 10-15 років. Тобто нас доганятимуть ті хвороби, які, зазвичай, наприклад, в 40 років, не траплялися, а траплялися в 60 років", - сказав він.

Ляшко повідомив, що український МОЗ готується до того, що через рік-два збільшиться кількість випадків онкологічних та серцево-судинних захворювань, тобто інфарктів і інсультів.

Також голова МОЗ зазначив, що в Європі несподівано для всіх спостерігається спалах коронавірусної хвороби.

"Неспокійна динаміка в європейському регіоні щодо коронавірусу, вона стрімко виросла у два рази. В день реєструється понад 400 тисяч випадків по ковіду, і вже ВООЗ завило, що це черговий виклик, бо цього ніхто не очікував влітку", - сказав Ляшко.

Раніше стало відомо, що українці найближчим часом можуть стикнутися з дефіцитом ліків і як наслідок - із загостренням хвороб.

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