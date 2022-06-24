Раніше в Україні обмежили обіг вироблених в Росії чи Білорусі ліків.

Українці найближчим часом можуть стикнутися з дефіцитом ліків і як наслідок - із загостренням хвороб.

Про це попереджає президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що після того, як Рада заборонила постачання медпрепаратів з Росії і Білорусі, а заодно й ліки міжнародних компаній, вироблених в інших країнах, МОЗ досі не оприлюднив ліки, які потрапляють під цю заборону.

"Заборонимо, мезим, фестал – будемо менше їсти, німесулін – замінимо. А що робити з ліками для епілепсії? На 2019 рік в Україні було зареєстровано понад 50 тисяч таких хворих", - наголошує Сердюк. - "Гіпертонічна хвороба – мільйони людей приймають ліки які старанно підібрані і тримають тиск в нормі. Порушення ритму серця – терміново знайти кардіолога для заміни ліків, інакше: самостійна заміна - смертельно небезпечна процедура... Підвищений тиск: світова статистика – кожен третій має підвищений тиск. Це знову мільйони людей! Їх здоров’я під загрозою".

За його словами, щоб замінити ліки потрібен час, лікарі, аналізи. Мільйони людей не можуть швидко лягти в лікарні та перебувати в стаціонарі тиждень чи більше, щоб лікарі коректно, згідно з протоколами лікування, підібрали заміну препаратів, дозу, перевірила пацієнтів на алергію.

"Чиновник не буде відповідати за можливі наслідки заміни ліків. А це критично для багатьох хронічних захворювань – від цукрового діабету і до гіпертонічної хвороби", - зазначив Сердюк.

За його словами, в ЄС, кандидатом на вступ до якого ми стали, у випадку можливої відсутності ліків попереджають за 6 місяців.

"Починають інформувати пацієнтів та лікарів і поступово підбирається заміна препарату, його доза, перевіряється ефективність. Як зробити заміну сотень лікарських засобів в Україні, посеред війни, з розірваною логістикою, знищеними чи переповненими лікарнями, аби не втратити життя і здоров'я багатьох тисяч пацієнтів?" – запитує Сердюк.

Список лікарських препаратів, які можуть попасти під заборону:

Нагадаємо, в кінці травня 2022 року Рада обмежила обіг вироблених в Росії чи Білорусі ліків. Закон спрямований на зниження рівня податків, що надходять до бюджетів цих країн та фактично фінансують війну. У МОЗ запевнили, що це не спричинить дефіциту препаратів в аптеках.

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