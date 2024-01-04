Вона зазначила, що в період з 20 років і до 30 років, організм практично безболісно справляється з наслідками вживання алкоголю.

Відповідно до дієтичних рекомендацій для американців, помірне вживання алкоголю визначається як не більше двох напоїв на день для чоловіків і не більше одного напою на день для жінок.

Однак за словами експерта з деменції, доктора Елізабет Ландсверк, вплив алкоголю на організм буде змінюватися залежно від віку. Вона розповіла, як 1-2 алкогольних напої в день впливають на організм в 20, 30 і 40 років, пише Huffpost.

Ландсверк каже, що 20 років - це період стійкості для організму, і, ймовірно, саме тому похмілля в це десятиліття не таке важке. "У цей час печінка та мозок мають найбільшу стійкість", - сказала вона.

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Ви, ймовірно, не помітите величезної різниці і в 30 років, якщо п'єте помірно, але важливо пам'ятати про загальний стан здоров'я. "Алкоголь збільшує ризик захворювань печінки та цирозу. Я б сказала, що стакан-другий на тиждень - це нормально", - сказала фахівець.

За словами Ландсверк, після 40 років з'являється більше ризиків для здоров'я. "Ожиріння, діабет, гіпертонія та високий рівень холестерину підвищують ризик серцевих нападів, інсультів та деменції, спричиненої інсультом", - сказала вона. Якщо ви страждаєте від будь-якого з цих станів, навіть невелика кількість алкоголю може значно збільшити ризик таких подій, як інфаркти або інсульти, тому майте це на увазі.

За словами Ландсверк, коли вам виповниться 50 років, навіть помірне вживання алкоголю може завдати шкоди організму. "Алкоголь, крім пошкодження судин і ризику деменції, збільшує ризик раку молочної залози, стравоходу і печінки (після хвороби)", - пояснила фахівець.

Вона додала, що оскільки ризик розвитку раку різко зростає з віком, додавання будь-якої кількості алкоголю лише підвищить цей ризик.

В 60 років ви, швидше за все, почнете відчувати вплив помірного вживання алкоголю на свій організм. "Це вік, коли толерантність до алкоголю може різко знизитися", - сказала Ландсверк. За її словами, це пов'язано з тим, що люди похилого віку частіше втрачають фермент, відповідальний за метаболізм алкоголю.

Якщо ви хочете залишатися максимально здоровим і відчувати себе краще з віком, чи потрібно вам повністю відмовитися від алкоголю? Ні, відповіла Ландсверк, але важливо пам'ятати про загальний стан здоров'я і хвороби.

"Якщо ви старші і в цілому маєте гарне здоров'я, вам не слід занадто турбуватися про випадкове вживання алкогольних напоїв", - пояснила фахівець.

Інші новини про вплив спиртного

Келих вина на ніч - це "солодка отрута": він може як нашкодити організму, так і "допомогти" легше заснути. Але є нюанс. Цікаві висновки про вплив алкоголю на організм людини опублікував науковий журнал Sciencealert. Це важливо пам'ятати в період свят або заходів.

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