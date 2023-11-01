Відчуття "нечіткості", труднощі з запам'ятовуванням і проблеми з концентрацією уваги - це те, що багато хто називає "мозковим туманом".

Фахівці назвали нездорові продукти з низьким вмістом антиоксидантів і корисних жирів, які можуть посилювати запалення і підвищувати рівень цукру в крові, сприяючи затуманенню мозку.

Відчуття "нечіткості", труднощі з запам'ятовуванням і проблеми з концентрацією уваги - це те, що багато хто з нас називає "мозковим туманом", пише Eatthis. Поширені причини затуманення свідомості включають переживання стресу або горя, період перименопаузи (для жінок) і виснаження. Але не всі знають, що затуманення свідомості може викликати також те, що ви їсте.

"Враховуючи, що "мозковий туман" - це термін для набору симптомів, що впливають на нейрокогніцію, важливо пам'ятати, що наука все ще вивчає це явище. При цьому фахівцям відомо, що продукти також можуть викликати запалення в мозку, що призводить до відчуття втоми, безсоння.

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Дієтолог Ліз Шоу розповіла, що "ці продукти зазвичай містять мало антиоксидантів і корисних жирів, таких як омега-3, і замість цього містять багато трансжирів, доданого цукру і рафінованого крохмалю".

Вона зазначила, що для зниження ризику виникнення туману в мозку потрібна збалансована дієта. Зокрема, дієта, багата поживними речовинами та антиоксидантами, може підтримувати здоров'я мозку та когнітивні функції. Продукти з високим вмістом омега-3 жирних кислот, такі як жирна риба, насіння льону та волоські горіхи, особливо корисні для ясності розуму. Подібним чином фрукти та овочі, багаті антиоксидантами, можуть захистити мозок від окисного стресу, який в іншому випадку може сприяти помутнінню мозку. Гідратація також відіграє вирішальну роль, а недостатнє споживання води може призвести до когнітивних труднощів.

З іншого боку, є деякі продукти, які ви можете обмежити або уникати, якщо вас турбує туман у голові. Ось 10 продуктів, які можуть спричинити затуманення свідомості.

Ультраперероблені продукти - вони містять багато цукру, шкідливих жирів і натрію і часто містять штучні консерванти, барвники та ароматизатори.

За словами дієтолога Меліси Мітрі, до них відносяться пластівці для сніданку, упакований хліб і хлібобулочні вироби, такі як кекси і пончики, які містять рафіноване зерно, доданий цукор і шкідливі жири.

Харчові добавки - це речовини, що додаються в їжу для різних цілей, включаючи продовження терміну придатності та надання кольору або смаку.

Мітрі зазначила, що деякі люди "відчувають помутніння свідомості після вживання кількох найпопулярніших харчових добавок, включаючи глутамат натрію та штучні підсолоджувачі, такі як аспартам".

Алкоголь - головний винуватець затуманення свідомості через його вплив як на гідратацію, так і на центральну нервову систему. Мітрі пояснила, що ви не тільки можете відчути туман під час пиття, його наслідки можуть відчуватися і протягом декількох днів. Вона сказала, що вживання алкоголю може спричинити зневоднення, що погіршує когнітивні функції.

Цукерки та газована вода - можуть в значній мірі сприяти затуманення мозку. Вони часто містять велику кількість цукру, що може призвести до раптових стрибків рівня цукру в крові, в результаті чого люди відчувають втому, відволікання і затуманення свідомості.

Смажена їжа також може сприяти затуманенню мозку. Вона містить багато шкідливих жирів і солі і мало поживних речовин. Регулярне вживання смаженої їжі може призвести до посилення запалення в організмі, що є фактором, сприяючим помутнінню мозку.

Хот-доги також можуть сприяти затуманеному мозку. Ці продукти часто містять велику кількість натрію, нітратів та інших консервантів, які можуть викликати запалення в організмі і тим самим викликати симптоми затуманення свідомості. Крім того, це м'ясо часто містить велику кількість шкідливих жирів і зазвичай позбавлене необхідних поживних речовин.

Глютен - зв'язок між споживанням глютену і затуманенням свідомості представляє особливий інтерес. Глютен може викликати запальну реакцію в кишечнику у людей з целіакією, що може призвести до запалення, що впливає на системи організму, включаючи мозок. Це запалення в поєднанні з порушенням всмоктування поживних речовин може призвести до стану когнітивних порушень, який часто називають "мозковим туманом". Симптоми можуть включати труднощі з концентрацією уваги, забудькуватість та відсутність розумової ясності. Хоча дослідження в цій галузі все ще тривають, є підтверджений зв'язок між споживанням глютену та помутнінням свідомості у чутливих людей.

Кофеїновмісні напої - парадоксально, але, хоча невелика кількість кофеїну може підвищити пильність і концентрацію, надмірне його вживання часто призводить до протилежного ефекту; це відбувається через зневоднення і надмірну стимуляцію нервової системи. Надмірне вживання кофеїну може призвести до "ефекту рикошету", що призводить до втоми, головного болю та помутніння мозку, коли стимулюючий ефект зникає.

Рафіновані вуглеводи - також відомі як перероблені вуглеводи, це зернові продукти, які значно змінені в порівнянні з їх природним станом. Приклади рафінованих вуглеводів включають білий хліб і білий рис. В результаті виходить їжа, яка, на відміну від цільнозернових продуктів, викликає швидкий підйом і падіння рівня цукру в крові. Організм реагує на ці коливання викидом гормонів, що призводить до симптомів, які зазвичай пов'язані із затуманенням свідомості, таких як сплутаність свідомості, забудькуватість та труднощі з концентрацією уваги.

Шкідлива їжа

Вчені вже давно встановили, що шкідлива їжа впливає не тільки на мозок, але і в цілому на здоров'я людини. Регулярне вживання газованої води, фаст-фуду і солодкого загрожує проблемами, починаючи від надмірної ваги і закінчуючи серцевими нападами.

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