Стрімко "дурнішають": учені заявили про різке зниження рівня людського інтелекту

Вчені з Норвегії дійшли висновку, що люди дурнішають». Обмеженість вибірки, втім, не дозволяє з упевненістю застосувати отримані результати для всієї Землі.

Дедалі частіше лунають заяви про те, що людство «стрімко дурнішає». Цю сумнівну, на перший погляд, тезу вкотре підтвердили норвезькі вчені з Центру економічних досліджень Ragnar Frisch.

Вони провели аналіз результатів IQ-тестів 730 тисяч людей, які приступили до військової служби в 1970-2009 роках. Згідно з ним, за одне покоління рівень інтелекту падав у середньому на сім пунктів, що, безумовно, дуже серйозний показник. Як причини вчені розглядають екологічні проблеми, а також зміни способу життя. Йдеться, зокрема, про комп'ютерні технології, передає Naked Science.

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Деякі вже встигли розкритикувати дослідження, вказавши на обмеженість вибірки. Отримані результати дійсно не можна застосувати щодо всього населення планети. Однак раніше інша група вчених вже дійшла аналогічних висновків. Так, дослідники порівнювали рівень освіченості сучасних людей та жителів Вікторіанської епохи з 1837 по 1901 рік. Згідно з результатами, тоді людина була більш розвинена і винахідлива.

Програма, що аналізує психофізичні дані, показала, що швидкість реакції чоловіка в 1889 році дорівнювала 183 мілісекундам, у той час як сьогодні цей показник — 253 мілісекунди. У випадку з жінками показники склали 188 і 261 мілісекунду відповідно.

Фахівці також з'ясували, що кожне десятиліття IQ падав на 1,23 балу, а за півтора століття зниження склало 14 балів. На думку експертів, за такої динаміки людина може з часом опуститися до рівня розвиненості мавпи.

Раніше вчені дійшли висновку, що фізична сила впливає на розумові здібності - мозок краще працює.