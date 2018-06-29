Після 105 років шанси людей жити ще довше значно зростають

Вчені допускають, що гранична межа тривалості людського життя може й не існувати.

Прийнято вважати, що чим страшим стаєш, тим ближча смерть. Це очевидна правда життя. Але нове дослідження вказує на те, що шанси померти можуть сильно скоротитися, принаймні для тих, хто дожив до 105 років.

Про це пише The Guardian. Вчені встановили, що рівень вірогідності смерті зростає експоненціально зі старінням. Однак у 80 років він зупиняється, а після 105 років навіть починає трошки скорочуватися. В такому віці шанси віддати Богу душу на конкретному році життя - 50 на 50.

"Це все одно, що кидати монетку кожного року", - сказав професор Інституту демографічних досліджень Макса Планка у Німеччині Джим Вопель, який виступив одним з авторів дослідження про поріг старіння.

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Його висновки посилили незвично запеклі дебати між двома таборами вчених, які сперечаються, чи наближається людство до свого крайнього порогу тривалості життя. Дослідження Вупеля робить висновок, що як такої максимальної тривалості життя людей може й не існувати. Ці висновки вчений і його команда зробили на основі даних про майже 4 тисячі італійців, яким було за 105 років. Вчені простежили за життям довгожителів у період з 2009 до 2015 років.

"Якщо смертність лишається незмінною на тлі того, як все більше і більше людей доживають до дуже поважного віку, рекорд обов'язково буде побитий", - вважає Вупель.

Демографічні дані також вказують на те, що шанси померти у 68 років дорівнюють 2%. Але у 76 років вони подвоюються. В 97-м вони дорівнюють 30%. Таким чином, шанси померти подвоюються кожні вісім років. Ця закономірність відома під назвою "Закон смертності Гомпертца". Згідно з цим законом, люди не повинні жити довше 111 років. Тому що тоді шанси померти дорівнюють 100%, відповідно до прогресії. Але дані вказують на те, що в певній точці ризик припиняє подвоюватися і навіть дещо скорочується.

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Найстарша людина, яка будь-коли жила на Землі, - це жінка з Франції Жанна Кальман. Вона померла у 1997 році у віці 122 років. Тому деякі вчені вважають, що той факт, що її рекорд не був побитий до цього часу, попри зростання кількості тих, кому за 100, доводить, що людство досягло свого вікового максимуму.