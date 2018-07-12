Землю накрив новий метеоудар

Слабкі магнітні бурі накриють Землю упродовж найближчих днів.

У четвер, 12 липня, впродовж дня магнітні бурі матимуть силу в 1 бал, а з 21-ої години їхня потужність зросте до 2 балів.

З 3 години ночі на 13 липня і впродовж дня у п'ятницю геомагнітні збурення будуть маловідчутними, адже їхня сила становитиме 1 бал, пише "Експрес онлайн", посилаючись на дані Національної погодної служби Національного управління океанічних і атмосферних досліджень.

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З 18 години 13 липня сонячна активність трохи зросте, тому посилиться і потужність геомагнітної бурі — до 2 балів, що означає "невеликі збурення". Така ситуація протримається до 3 години ночі на 14 липня. Після цього потужність впаде до 1 бала, а з 18.00 у суботу зросте до 2 балів.

За даними метеорологів, ймовірність виникнення активної магнітної бурі сьогодні становить 15%, у п'ятницю та суботу — 10%.

Нагадаємо, що в дні магнітних бур у метеозалежних людей посилюється головний біль, починаються проблеми з тиском, серцем і сном. Можливі запаморочення, слабкість, перепади настрою. Фахівці рекомендують більше часу проводити на свіжому повітрі й вживати багато води.