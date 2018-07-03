На Землю очікує новий метеоудар

09:29, 03 липня 2018
Зарубіжні новини
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На Землі знову очікується магнітна буря / фото atn.ua

Про це свідчать дані лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

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Нагадаємо, що в дні магнітних бур у метеозалежних людей посилюється головний біль, починаються проблеми з тиском, серцем і сном. Можливі запаморочення, слабкість, перепади настрою. Фахівці рекомендують більше часу проводити на свіжому повітрі й вживати багато води.

Раніше Київський інститут геофізики повідомляв про магнітні бурі, які почалися 29 червня вночі і тривали до вечора п'ятниці.

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Теги: #Земля#магнітні бурі