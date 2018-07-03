На Землю очікує новий метеоудар
09:29, 03 липня 2018Зарубіжні новини
810 0
Магнітосфера Землі буде збуреною 15, 20 і 22 липня.
На Землі знову очікується магнітна буря / фото atn.ua
Слабка магнітна буря накриє Землю 23 липня. Вона досягне рівня G1 за п'ятибальною шкалою.
Про це свідчать дані лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.
Нагадаємо, що в дні магнітних бур у метеозалежних людей посилюється головний біль, починаються проблеми з тиском, серцем і сном. Можливі запаморочення, слабкість, перепади настрою. Фахівці рекомендують більше часу проводити на свіжому повітрі й вживати багато води.
Раніше Київський інститут геофізики повідомляв про магнітні бурі, які почалися 29 червня вночі і тривали до вечора п'ятниці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter