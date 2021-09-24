У Китаї 22-річний чоловік випив півтора літра кока-коли за 10 хвилин і через добу помер.
Про це повідомляє Daily Mail.
За їхніми даними, чоловік звернувся до лікарні через шість годин після вживання газованої води зі скаргами на сильний біль і розпухлий живіт.
Лікарі діагностували у китайця пневматоз - утворення повітряних кіст в стінці кишки і інфаркт печінки - ураження печінки, викликане неадекватним надходженням крові або кисню. Через 12 годин його стан погіршився, а через ще шість годин чоловік помер.
На думку медиків, в організмі чоловіка накопичилося занадто багато вуглекислого газу, що спровокувало кисневе голодування печінки. Газ з кишківника просочився в ворітну вену, один з головних кровоносних судин печінки. Це і стало причиною смерті.
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Нагадаємо, житель американського Вестфілда, штат Індіана, Джоуї Честнат здобув 14-ту перемогу в чоловічій частині щорічних змагань з поїдання хот-догів на швидкість Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest.
Чоловік з'їв 76 хот-догів за 10 хвилин, побивши свій торішній світовий рекорд у 75 хот-догів.