За допомогою цього робота гінекологи зможуть більш якісно виконувати операції, ніж використовуючи тільки традиційні методи оперування.

У Китаї приступили до випробувань ендоскопічного хірургічного робота, розробленого компанією Edge Medical Robotics Co., Ltd., для проведення гінекологічних операцій.

Про це повідомляє Сіньхуа.

За допомогою цього робота гінекологи зможуть більш якісно виконувати операції, ніж використовуючи тільки традиційні методи оперування. Крім того, роботизована хірургія дозволить зменшити хірургічні травми і ускладнення після операцій, а також прискорити процес одужання пацієнтів.

Клінічні випробування нового робота почалися в головному госпіталі Народно-визвольної армії Китаю в Пекіні і першій лікарні чженчжоуського університету в центрально-китайській провінції Хенань.

Головний виконавчий директор компанії Edge Medical Robotics Ван Цзяньчень назвав нову розробку важливим кроком на шляху розвитку вітчизняних медичних технологій. Він зазначив, що через технологічні бар'єри, на китайському ринку хірургічних роботів довгий час домінувала іноземна продукція.

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"На даний момент лише кілька великих лікарень в Китаї дозволили собі придбати хірургів-роботів для гінекологічних та акушерських операцій. Високі витрати роблять такі роботизовані операції недоступними для більшості пацієнтів, що обмежує розвиток роботизованої хірургії в Китаї", - сказав він.

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Автор: Тамара Отовська