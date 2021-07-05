37-річний Джоуї Честнат побив власний торішній рекорд, проковтнувши 76 хот-догів за 10 хвилин.

Житель американського Вестфілда, штат Індіана, Джоуї Честнат здобув 14-ту перемогу в чоловічій частині щорічних змагань з поїдання хот-догів на швидкість Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest.

Чоловік з'їв 76 хот-догів за 10 хвилин, побивши свій торішній світовий рекорд у 75 хот-догів, передає AP.

У жіночій частині конкурсу всіх конкурентів обійшла Мішель Леско з Тусона, штат Арізона. Їй вдалося з'їсти 30 хот-догів за 10 хвилин.

При цьому чинна чемпіонка і рекордсменка серед жінок Мікі Судо пропустила цьогорічний конкурс, оскільки вже за кілька тижнів очікує на народження дитини від свого колеги з їстівних змагань Ніка Вері: він також боровся за чоловічий титул, але програв.

Світовий рекорд з поїдання хот-догів

Американський конкурс з поїдання хот-догів на швидкість Nathan's Hot Dog Eating Contest влаштовується в Нью-Йорку щорічно 4 липня компанією Nathan's Famous з 1972 року.

Читайте такожНауковець з'ясував, скільки хот-догів може з'їсти людина за 10 хвилинЗа правилами учасники стоять на платформі за довгим столом з напоями та знаменитими хот-догами Натана. Багато хто використовує воду або інші напої.

Хот-догам дозволяють трохи охолонути після приготування на грилі, щоб учасники не обпеклися. За 10 хвилин учасники конкурсу мають спробувати з'їсти якомога більше цієї страви.

Джоуї Честнат при вазі близько 100 кг та зрості 1,83 м б'є світові рекорди з поїдання хот-догів на конкурсі з 2007 року.

У 2019 році він завоював дванадцятий титул, з'ївши за 10 хвилин 71 хот-дог, але не зміг побити свій попередній грандіозний результат у 74 хот-доги. Проте вже у 2020-му Честнат проковтнув 75 хот-догів, встановивши на змаганнях черговий новий світовим рекорд.

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Переклад: Катерина Комолова