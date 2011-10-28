Вчені визначили найкорисніший фрукт

Австралійські вчені після багаторічних досліджень визначили найкорисніший для людини фрукт. Ним виявилося звичайне яблуко.

За словами фахівців, яблука чинять сприятливу дію на людський організм завдяки наявності могутніх антиоксидантів. До того ж, в яблуках міститься найбільша кількість вітамінів і корисних речовин, які знижують ризик утворення ракових пухлин і захищають організм від серцево-судинних захворювань.

Вчені також з`ясували, що одне яблуко містить у півтора рази більше антиоксидантів, ніж їх міститься в трьох апельсинах або восьми бананах.

Фахівці рекомендують щодня вживати 2-3 чашки яблучного соку або з`їдати 2-4 яблука.

Раніше американські вчені довели, що регулярне вживання яблук і яблучного соку запобігає руйнуванню клітин мозку, що приводить до втрати пам`яті.

obzor.ua/ru