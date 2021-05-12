У компанії повідомили, що клінічні випробування вакцини на людях плануються в кінці 2021 року.

Американська біотехнологічна компанія Novavax Inc оприлюднила результати досліджень своєї комбінованої вакцини від COVID-19 і сезонного грипу А та В на хом'яках і тхорах. За даними компанії, препарат викликав у тварин вироблення імунної відповіді проти обох вірусів.

Як пише 24 канал з посиланням на Novavax Inc, чотирьохвалентна вакцина NanoFlu / NVX-CoV2373 є комбінацію двох вакцин Novavax, від грипу і від COVID-19. Остання створена на основі інактивованого (убитого) вірусу, S-білок SARS-CoV-2 представлений у вигляді рекомбінантних наночастинок.

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За результатами другої та третьої фази клінічних випробувань її ефективність склала 89,3%.

В ході доклінічних досліджень нової вакцини у тхорів і хом'яків вироблялися високі рівні антитіл проти обох захворювань, які збільшувалися через два тижні після введення першого компонента препарату. У контрольній групі тварини отримували вакцини NanoFlu або NVX-CoV2373 окремо. За результатами випробувань виявилося, що імунна відповідь була однаковою у всіх групах.

В ході дослідження щеплених комбінованою вакциною хом'яків заразили SARS-CoV-2. Після усипляння вчені проаналізували зразки легенів тварин і не виявили там слідів коронавірусу.

У компанії повідомили, що клінічні випробування вакцини на людях плануються в кінці 2021 року.

"Не дивлячись на низькі показники захворюваності на грип під час пандемії COVID-19, він залишається значним ризиком для громадської охорони здоров'я, і ​​потреба в універсальних і більш ефективних вакцинах важлива як ніколи. Ця комбінована вакцина в майбутньому може стати важливим інструментом в довгостроковій боротьбі з обома респіраторними інфекціями", – заявили в Novavax.

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Автор: Вікторія Гордієнко