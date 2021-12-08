Фахівець зазначив, що є відмінності в симптомах у дітей, які інфікувалися "Омікроном", в порівнянні з дорослими.

У дітей, які інфікувалися штамом коронавірусу "Омікрон", можуть проявлятися незвичайні висипання.

Про це в ефірі Sky News заявив британський лікар Девід Ллойд, передає РИА Новости.

Є відмінності в симптомах у дітей, які заразилися "Омікроном", в порівнянні з дорослими, сказав медик. "Такі речі, як втома, головний біль і втрата апетиту здаються дуже важливими, як і висипання", - сказав Ллойд.

Він додав, що у невеликої групи пацієнтів з COVID-19 завжди фіксувалися висипання. При цьому "до 15% дітей з "Омікроном" стикається з висипаннями, незвичайними висипаннями".

Читайте такожКомбінація вакцин від COVID-19 дає вищий імунітет - дослідження

"Давайте сподіватися, що цей варіант не такий смертоносний, як "Дельта", і що ми зможемо впоратися з ним. Але так, часи тривожні", - зазначив лікар.

Як повідомляв УНІАН, ВООЗ представила нові рекомендації щодо лікування хворих на коронавірус. Організація змінила позицію з питання переливання плазми крові перехворілих на COVID-19. Тепер така процедура не рекомендується. Розробники рекомендацій відзначили, що явних вигод від процедури немає, а для її проведення потрібні значні витрати коштів і часу.

Новий штам коронавірусу "Омікрон"

Новий варіант коронавірусу B. 1.1. 529 вперше виявлений в Південній Африці 24 листопада.

ВОЗ назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон". В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. "Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликає занепокоєння", - зазначили у ВООЗ.

Експерти вважають, що новий штам може бути в шість разів заразнішим, ніж штам "Дельта".

4 грудня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" не викликав поки жодного випадку смерті майже в 40 країнах, де він був виявлений.

Автор: Ірина Погоріла