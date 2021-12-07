Крім того, така терапія є дорогою та витратною по часу, наголосили у ВООЗ.

У ВООЗ оновили рекомендації лікування COVID-19. Представники організації зазначили, що очікування щодо лікування плазмою антитіл виявилися неефективними.

Як ідеться в повідомленні організації, експерти ВООЗ не рекомендує хворим на коронавірус переливати плазму крові тих, хто вже перехворів на COVID-19.

"Актуальні дослідження свідчать про те, що переливання кров'яної плазми не підвищує шанси на життя і не знижує потреби в кисневій підтримці важких пацієнтів з COVID-19", - наголосили в ВООЗ.

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Крім того, така терапія є дорогою та витратною по часу.

У ВООЗ уточнили, що не рекомендують переливати плазму людей, які одужали після коронавірусу, пацієнтам, захворювання яких не є тяжким, а також тяжкохворим та пацієнтам, які перебувають у критичному стані.

Наголошується, що організація зробила ці висновки вивчивши результати 16 досліджень, проведених за участю 16 236 пацієнтів.

Нагадаємо, як писав УНІАН, цей метод лікування дозволений у Європі, США і Росії. Досі вважали, що переливання плазми знижує смертність на 57%.

МОЗ України ще в листопаді 2020 року вніс у протокол лікування ковіду переливання плазми від тих, хто вже перехворів. Цей метод рекомендували застосовувати до хворих з важким чи критичним перебігом.

Оптимальним вважається введення плазми на початку захворювання (до появи антитіл), найбільш ефективно – в перші 72 години під появи перших клінічних симптомів.

Лікування коронавірусу: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко