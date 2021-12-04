Люди, які заразилися новим штамом коронавірусу, відвідували Південну Африку.

Перші два випадки зараження штамом коронавірусу "Омікрон" виявили в Румунії. Хворі відвідували Південну Африку.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я Румунії.

За даними відомства, 48-річна жінка з повіту Брашов та 59-річний чоловік з повіту Васлуй відвідували Південну Африку. Вони 30 листопада повернулися в Бухарест, де стало відомо, що туристи заразилися штамом коронавірусу "Омікрон".

Зазначається, що пацієнти перебувають вдома на карантині. COVID-19 у них протікає легко та без симптомів.

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Вперше новий штам B.1.1.529 був виявлений в ПАР 24 листопада. Він відрізняється великою кількістю мутацій і, як вважається, може бути більш стійкий до вакцин, а також швидше поширюватися.

ВООЗ назвала новий штам коронавірус грецькою літерою "Омікрон". В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння.

"Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими", – зазначили у ВООЗ.

Експерти вважають, що новий штам може бути в шість разів заразніше штаму "Дельта".

4 грудня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" не викликав поки жодного випадку смерті майже в 40 країнах, де він був виявлений.

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Автор: Анастасія Горбачова