Очільник фармкомпанії зазначив, що через півроку після вакцинації імунітет до коронавірусу знижується.

Проводити щеплення від COVID-19 необхідно буде щорічно.

Про це заявив головний виконавчий директор американської фармацевтичної корпорації Pfizer Альберт Бурл під час виступу в Atlantic Council.

Бурл зазначив високу ефективність бустерної дози у захисті від коронавірусу. "Я думаю, що третя доза дає дуже, дуже високий рівень захисту. Вище, ніж досягнутий спочаткуй, який становив 95% з двома дозами. Захист від коронавірусу після бустерної дози зберігається близько року", - сказав він.

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Окрім того, очільник Pfizer розповів, як довго буде зберігатися цей рівень захисту від коронавірусу. За його словами, через півроку після вакцинації імунітет до коронавірусу знижується.

Однак, як зазначив він, в цьому питанні поки немає доведених фактів. Тільки нові дослідження можуть змінити ці оцінки, передає ТСН.

"Нам потрібно почекати і простежити. Але наймовірніший сценарій - це щорічна ревакцинація", - зауважив Бурл.

Вакцина Pfizer

Вакцина Pfizer/BioNTech - вакцина на базі мРНК проти COVID-19, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech за співпраці з американською Pfizer. Поширюється під товарним знаком Comirnaty.

Вакцина була випробувана на тисячах людей у серпні та вересні 2020 року, при цьому про серйозні побічні ефекти не повідомлялося.

21 грудня 2020 року вакцина Comirnaty була схвалена Європейським агентством лікарських засобів для використання в екстрених випадках, 31 грудня того ж року — Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ірина Погоріла