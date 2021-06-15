У Великобританії "індійський" штам становить 90% від усіх нових випадків COVID.

Штам коронавірусу "Дельта", відомий також як "індійський", на сьогодні зафіксований у 74 країнах. Вірус продовжує стрімке поширення і може стати домінуючим у всьому світі.

Про це йдеться в матеріалі The Guardian. Спалахи варіанту "Дельта" зафіксовано в Китаї, США, Африці, скандинавському регіоні і в країнах Тихого океану.

За звітами дослідників, "індійський" штам швидше поширюється і викликає більш важкий перебіг коронавірусної хвороби. Він також демонструє певну стійкість до вакцин, особливо якщо отримана лише одна доза.

З посиланням на колишнього чиновника управління з контролю за продовольством і ліками США повідомляється, що в Штатах кількість випадків захворювання штамом «Дельта» подвоюється кожні два тижні і на сьогодні становить 10% від усіх нових випадків коронавірусу. У Великій Британії "індійський" штам становить 90% від усіх нових випадків COVID.

Органи охорони здоров'я по всьому світу збирають і обмінюються даними про новий штам. Але є побоювання, що в бідних країнах з менш ефективною системою епідемічного моніторингу «індійський» штам вже міг поширитися набагато сильніше, ніж можна судити за звітами.

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Спалах коронавірусу в Індії

Ситуація з COVID-19 значно загострилася в Індії в квітні. Кілька країн направили їй гуманітарну допомогу. Встановлено, що країну вразив особливо небезпечний штам коронавірусу.

Попри всі зусилля, медична система країни з мільярдним населенням не впоралася зі спустошливою хвилею пандемії. На сьогодні в країні зафіксовано понад 29 мільйонів випадків і 355 тисяч загиблих, хоча реальні цифри можуть бути в рази більшими.

Новий "індійський" штам почали фіксувати і за межами Індії. Він набув широкого поширення у Великій Британії.

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Автор: Дмитро Захаров