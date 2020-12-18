Зокрема, рекомендують носити маски для обличчя в громадському транспорті.

Уряд Швеції оголосив про серію нових обмежувальних заходів щодо боротьби з коронавірусом. Зокрема, рекомендацію носити маски для особи в громадському транспорті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

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У Швеції буде введено обмеження на кількість людей в магазинах, торгових центрах, спортзалах.

"Якщо це не дасть запланованого ефекту, уряд також планує закрити ці підприємства", - заявив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен.

Школярі старше 16 років продовжать навчання в дистанційному форматі після 24 січня.

За словами прем'єра, всі другорядні громадські служби, що знаходяться у веденні держави, муніципалітетів і регіонів, будуть негайно закриті і залишаться закритими до 24 січня - в тому числі басейни, спортивні центри і музеї.

Всім роботодавцям також рекомендується дозволити другорядного персоналу працювати з дому до 24 січня.

Не всі заходи наберуть чинності відразу. Заборона на продаж алкоголю після 20:00 в барах і ресторанах (нині заборонено після 22:00) набирає чинності з 24 грудня.

Нагадаємо, раніше король Швеції Карл XVI Густав заявив, що країні не вдалося врятувати життя через м'якого підходу до пандемії

Крім того, після зростання кількості захворювань та летальних випадків від COVID-19 уряд Швеції вирішив брати жорсткі заходи для стримування хвороби.

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Автор: УНІАН