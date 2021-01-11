Ефективність нижча, ніж у Pfizer та Moderna.

Китайська вакцина від коронавірусу Sinovac Biotech на пізніх стадіях випробувань у Бразилії показала ефективність 78%.

Про це пише ТСН з посиланням на Bloomberg.

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Зазначається, що це найбільш точний результат випробувань проведений з вакциною Sinovac. Рівень захисту, підтверджений офіційними особами штату Сан-Паулу, був отриманий на основі передових випробувань на кінцевій стадії за участю близько 13 000 учасників.

Цей показник не відповідає приблизно 95% ефективності, що спостерігається в мРНК-вакцинах, розроблених Pfizer Inc. і Moderna Inc.

Як повідомлялося, раніше Агентство з контролю за продуктами харчування і ліками Індонезії видало дозвіл на екстрене використання вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech.

Цей препарат перебуває у завершенні ІІІ фази клінічних випробувань, які проходять у Бразилії, Індонезії та Туреччині. Для екстреного використання CoronaVac вже була затверджена для груп, які мають високий ризик зараження, в Китаї та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Міністерство охорони здоров’я України 30 грудня уклало контракт про постачання в Україну в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу.

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Автор: УНІАН