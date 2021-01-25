Фахівці з'ясували, що регулярна присутність цього продукту в раціоні людини позитивно впливає на зниження артеріального тиску і скорочує ризик розвитку серцево-судинних захворювань

Наукові співробітники Токійського медичного і стоматологічного університету поділилися підсумками досліджень виданню «Food Science and Nutrition», в якому описали вплив томата на тиск.

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Фахівці прийшли єдиної думки, що регулярна присутність томатного соку в раціоні людини позитивно впливає на зниження артеріального тиску і скорочує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, пише Zdorovia.

В цьому експерименті взяли участь 184 чоловіки та 297 жінок. Вони протягом одного року вони повинні були пити несолоний томатний сік в необмежених кількостях. Результати досвіду показали цікаву статистику - у деяких знизився кров'яний тиск. А якщо точніше, то у 94 людей з гіпертонією, а також спостерігалося скорочення ліпопротеїнів низької щільності у 125 учасників дослідження.

Науковці відзначають, що такий позитивний ефект спостерігався у чоловіків і жінок, а також у людей старшого віку.

Японські професори підкреслюють, що дане дослідження, яке вивчає вплив помідорів і томатних продуктів на ризик розвитку серцево-судинних хвороб, проводилося вперше.

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Автор: УНІАН