Лікарі нагадали про важливість вітаміну D для організму.

Вітамін D в нашому організмі відповідає за роботу гормональної системи, імунітету і хорошу пам'ять, впливає на ріст клітин і регулює обмін фосфору і кальцію. Багато дітей і дорослих стикаються з нестачею вітаміну D, тому важливо знати, як поповнювати його запаси.

Навіщо потрібен вітамін D

Основна роль вітаміну D пов'язана з регуляцією обміну кальцію і фосфору. При нестачі цього вітаміну виникають ламкість кісток і нігтів, погіршується пам'ять, знижується концентрація.

Ще одна функція вітаміну D - регуляція роботи імунної системи. Люди з нестачею цього вітаміну більше вразливі до простудних захворювань.

При дефіциті вітаміну D відчувається сонливість, занепад сил, млявість, зниження лібідо. Недолік цього мікроелемента часто спостерігається у вагітних жінок, вегетаріанців і літніх людей.

Де міститься вітамін D

Основне джерело цього корисного вітаміну - сонячне світло. Він синтезується в організмі під дією променів сонця. Однак восени і взимку вітамін можна отримати з продуктів харчування.

Риба . Найбільше вітаміну D містить дикий лосось, однак і інші риби можуть похвалитися високим вмістом мікроелемента. З однієї рибної страви можна отримати денну дозу вітаміну D. Він також добре зберігається при консервації. Дуже багато його міститься в оселедці, в тому числі маринованому.

. Найбільше вітаміну D містить дикий лосось, однак і інші риби можуть похвалитися високим вмістом мікроелемента. З однієї рибної страви можна отримати денну дозу вітаміну D. Він також добре зберігається при консервації. Дуже багато його міститься в оселедці, в тому числі маринованому. Риб'ячий жир. Цей нелюбий багатьом продукт відомий високою концентрацією вітаміну D, а також омега-3 кислот, які зміцнюють серце і судини і покращують роботу мозку.

Гриб . Лісові гриби під дією сонячних променів виробляють багато вітаміну D. Але куплені в магазині гриби цим похвалитися не можуть, оскільки часто вирощуються в теплиці.

. Лісові гриби під дією сонячних променів виробляють багато вітаміну D. Але куплені в магазині гриби цим похвалитися не можуть, оскільки часто вирощуються в теплиці. Молочні продукти . Знайти вітамін D також можна в кефірі і сметані. У невеликій кількості він також міститься в молоці. Деякі виробники випускають спеціальне збагачене вітаміном молоко.

. Знайти вітамін D також можна в кефірі і сметані. У невеликій кількості він також міститься в молоці. Деякі виробники випускають спеціальне збагачене вітаміном молоко. Яйце. Вміст вітаміну D в яйцях варіюється і залежить від умов, в яких знесла його курка. У сонячні дні яйця більш багаті мікроелементом. Однак в цілому це хороше джерело вітаміну D.

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Автор: Катерина Пулатова