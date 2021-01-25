Вчений Майкл Нуссенцвейг з Університету Рокфеллера в Нью-Йорку разом з колегами проаналізував зразки крові 20 добровольців. Всі вони отримали дві дози однієї з двох вакцин, розроблених компаніями Moderna і Pfizer–BioNTech.
Обидва препарати містять дані РНК коронавірусу, які змушують організм виробляти певний білок. Саме завдяки цьому білку інфекція чіпляється до людських клітин, - пише Nature. В результаті цього процесу тіло генерує імунні молекули, які називають антитілами. Вони розпізнають білок в шипах коронавірусу, блокуючи його здатність заражати.
Читайте такожThe Guardian: В Британії дали прогноз, коли щеплення вплинуть на пандемію COVID-19Після 3-14 тижнів після другого уколу в учасників дослідження з'являлося кілька видів антитіл. Зокрема, у них виявили антитіла, які блокують коронавірус SARS-CoV-2 і не дозволяють йому заражати клітини. Деякі з цих антитіл були такими ж ефективними проти штамів коронавірусу з певними мутаціями у шипах білка, як і у випадку поширеної форми інфекції. Але ефективність інших антитіл проти мутованих версій COVID-19 була втричі слабшою.
Мутації, з якими певні антитіла втрачали здатність боротися, були виявлені у штамах, які виникли у Великій Британії, Бразилії й ПАР. Принаймні один з цих штамів більш заразний, ніж інші, й зараз став поширеним. Висновки дослідження вказують на те, що можуть з'явитися види COVID-19, стійкі до наявних вакцин. Тож профілактичні препарати доведеться видозмінювати. Дослідження американських вчених було опубліковане на сайті bioRxiv і наразі очікує на фахову перевірку.
Мутація коронавірусу: що відомо
- У грудні в Британії виявили новий штам коронавірусу.
- Дещо пізніше стало відомо, що в Сполученому Королівстві виявлено ще один новий вид SARS-CoV-2.
- Через це багато країн припинили з Великобританією авіасполучення.
- У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великобританії, Данії, Нідерландів та Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.
- Британські вчені прогнозують, що новий штам коронавірусу, названий VOC 202012/0, на 56% заразніше, ніж відомий раніше.
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