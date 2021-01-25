Вчені з'ясували, що нові штами коронавірусу, які швидко поширюються, можуть зменшити ефективність двох головних вакцин, доступних на сьогодні.

Вчений Майкл Нуссенцвейг з Університету Рокфеллера в Нью-Йорку разом з колегами проаналізував зразки крові 20 добровольців. Всі вони отримали дві дози однієї з двох вакцин, розроблених компаніями Moderna і Pfizer–BioNTech.

Обидва препарати містять дані РНК коронавірусу, які змушують організм виробляти певний білок. Саме завдяки цьому білку інфекція чіпляється до людських клітин, - пише Nature. В результаті цього процесу тіло генерує імунні молекули, які називають антитілами. Вони розпізнають білок в шипах коронавірусу, блокуючи його здатність заражати.

Читайте такожThe Guardian: В Британії дали прогноз, коли щеплення вплинуть на пандемію COVID-19Після 3-14 тижнів після другого уколу в учасників дослідження з'являлося кілька видів антитіл. Зокрема, у них виявили антитіла, які блокують коронавірус SARS-CoV-2 і не дозволяють йому заражати клітини. Деякі з цих антитіл були такими ж ефективними проти штамів коронавірусу з певними мутаціями у шипах білка, як і у випадку поширеної форми інфекції. Але ефективність інших антитіл проти мутованих версій COVID-19 була втричі слабшою.

Мутації, з якими певні антитіла втрачали здатність боротися, були виявлені у штамах, які виникли у Великій Британії, Бразилії й ПАР. Принаймні один з цих штамів більш заразний, ніж інші, й зараз став поширеним. Висновки дослідження вказують на те, що можуть з'явитися види COVID-19, стійкі до наявних вакцин. Тож профілактичні препарати доведеться видозмінювати. Дослідження американських вчених було опубліковане на сайті bioRxiv і наразі очікує на фахову перевірку.

Мутація коронавірусу: що відомо

У грудні в Британії виявили новий штам коронавірусу.

Дещо пізніше стало відомо, що в Сполученому Королівстві виявлено ще один новий вид SARS-CoV-2.

Через це багато країн припинили з Великобританією авіасполучення.

У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великобританії, Данії, Нідерландів та Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.

Британські вчені прогнозують, що новий штам коронавірусу, названий VOC 202012/0, на 56% заразніше, ніж відомий раніше.

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Переклад: Лесь Димань