До країн із 5 млн і більше зараженнями COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

Станом на ранок 31 грудня кількість виявлених заражень COVID-19 у світі від початку пандемії сягнула 82709354 випадків.

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Про це свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса.

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла за добу до 1805035, одужали 46 733 442.

До країн із 5 млн і більше зараженнями COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю захворілих і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 19,7 млн інфікованих COVID-19, зафіксовано 342,3 тис летальні випадки, вилікувалися понад 11 млн.

Друге місце за кількістю захворілих посідає Індія, де їхня кількість зросла за минулу добу до 10,3 млн, кількість померлих - до 148,7 тис, одужали понад 9,8 млн.

Третя позиція у світі за кількістю інфікованих - у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 7,6 млн хворих, із них померли 193,9 тис, вилікувалися понад 6,8 млн людей.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистці щодо найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності від COVID-19 на 1 млн населення планети становить на ранок 31 грудня 232,5. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 57 людей, Індії - 107, Бразилії - 909.

Протягом минулої доби у світі від коронавірусу померла рекордна кількість осіб із початку пандемії. Згідно з даними Worldometers, було зафіксовано 14 748 летальних випадків. З них найбільше – 3880 осіб померли від хвороби в США. Також багато випадків смерті від COVID-19 за день зареєстровано в Бразилії – 1224, Мексиці – 990 і Великобританії – 981. Україна опинилася на 15-му місці цього рейтингу з 243 випадками смерті.

Коронавірус у світі: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко