Полякам, які погодяться на вакцинацію, не доведеться проходити додаткові карантинні заходи.

У Польщі мають намір запровадити «паспорти вакцинації» для щеплених від коронавірусу громадян.

Про це повідомляє Euractiv.

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Після щеплення на поштову скриньку прийде підтвердження проходження вакцинації у вигляді QR-коду. Його можна буде завантажити. В інших випадках – роздрукувати у пункті вакцинації.

Саме цей код умовно й називають «паспортом». Полякам, які погодяться на вакцинацію, не доведеться проходити додаткові карантинні заходи, наприклад, обов’язкову самоізоляцію, після контакту з інфікованими.

Паспорти вакцинації: що відомо

Кіпр став першою країною-членом ЄС, який у грудні лобіював скасування тестування на коронавірус і карантин для вакцинованих мандрівників.

Цього тижня Греція написала лист президенту Єврокомісії з закликом надати сертифікат вакцинації від COVID-19, що діятиме по всій Єврозоні і значно спростить поїздки країнами блоку. Однак поки незрозуміло, на яких умовах ця сертифікація у масштабах ЄС може бути реалізована.

Ідею відкинула Франція, відома великою кількістю скептиків вакцинації. Водночас Румунія заявила, що свідоцтво про вакцинацію треба використовувати за медичним призначенням, а не для поїздок.

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Автор: УНІАН