Коронавірус новини - скільки хворих у світі, дані по країнах / REUTERS
Станом на 7:20 21 листопада у світі коронавірусом інфікувалися вже 57 564 083 людини.
Читайте такожNewsweek: У Pfizer пояснили, коли вакцина компанії від COVID-19 стане доступною
Про це йдеться у даних мапи поширення вірусу при Університеті мені Джона Гопкінса.
Найбільше хворих зареєстрували у США – 11 910 858, Індії – 9 050 597, Бразилії – 6 020 164, Франції – 2 160 343, Росії – 2 023 025.
Україна у загальному переліку на 17 місці – між Південною Африкою та Бельгією.
Водночас 36 875 075 вдалося одужати, 1 372 182 померли.
Коронавірус: важливо знати кожному
- Симптоми коронавірусу по днях, перебіг хвороби
- Чи хворіють діти коронавірусом, які при цьому у них симптоми
- Яка температура тіла найчастіше при коронавірусі
- Симптоми запалення легенів при коронавірусі
- Зник нюх - вірний симптом коронавірусу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram