З початку пандемії у світі понад 57 мільйонів людей вже інфікувалися COVID-19

Україна у загальному переліку на 17 місці – між Південною Африкою та Бельгією.

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