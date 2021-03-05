Там зазначили, що на початку 2022 року пандемія залишиться позаду, але це не означає, що зникне сам вірус.

Світ повинен впоратися з пандемією коронавірусу на початку 2022 року.

Читайте такожУ ВООЗ розповіли, що робитимуть у разі побічних реакцій на вакцину від коронавірусуТаку думку висловив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге. При цьому він зазначив, що сам коронавіус не зникне.

"Я вважаю, що 2021 рік буде ще одним роком COVID. Але зараз ситуація стала більш передбачуваною і керованою... через рік ми знаємо набагато більше, у нас є інструменти, діагностичні програми, вакцина. Для мене в моїй роботі важливо планувати заздалегідь. Тому я припускаю, що на початку 2022 року пандемія залишиться позаду. Але це не означає, що зникне сам вірус",— сказав представник ВООЗ в інтерв'ю німецькій газеті Welt, передає kommersant.

Коронавірус у світі

Про спалах коронавірусу в місті Ухань влада Китаю заявила в кінці грудня 2019 року. Він передається від людини до людини, інкубаційний період становить від 2 до 12 діб.

ВООЗ 30 січня 2020 року оголосила надзвичайну ситуацію міжнародного значення у зв'язку з поширенням коронавірусу з Китаю. 11 березня 2020 року ВООЗ оголосила, що поширення нового коронавірусу досягло стадії пандемії, оскільки постраждали більшість країн і всі континенти.

У другій половині грудня 2020 року в США і країнах ЄС почалася вакцинація від COVID-19. Одночасно стало відомо про поширення нової мутації коронавірусу, яке почалося з Великобританії.

Станом на 5 березня 2021 року у світі зафіксовано 115,61 млн випадків інфікування коронавірусом. При цьому 2,56 млн осіб стали жертвами коронавірусної інфекції, 65,38 млн осіб одужали від коронавірусу.

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Автор: УНІАН